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"الإسكان" تنظم قافلة لخدمات مياه الشرب والصرف فى قرية سفلاق بسوهاج

الجمعة، 29 يونيو 2018 10:20 ص
"الإسكان" تنظم قافلة لخدمات مياه الشرب والصرف فى قرية سفلاق بسوهاج المشاركون فى القافلة
كتب - أحمد حسن
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقرية سفلاق بمركز ساقلتة، بالمحافظة، على مدار 3 أيام، وتضم القافلة، خدمات قراءة وفحص العدادات، وتحليل مياه الشرب، وخدمة العملاء والشكاوى، والكسح، وذلك مجاناً للأهالى.
 
صرح بذلك اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مضيفاً أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بجميع أنحاء المحافظة.
 
وأوضح أن القافلة المائية كان بصحبتها مجموعة أنشطة للتوعية، تشمل، لقاء شعبيا لرجال وعمد ومشايخ ومسئولى القرية، وندوة للسيدات، وتنظيم مباراة كرة قدم ودية بين فريقين من القرية، واستطلاع رأى المواطنين بالقرية حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة لهم.
 
 

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وزارة الاسكان

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