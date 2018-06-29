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خلال الفترة من يوليو إلى يناير..

الإحصاء: 80.2 مليار جنيه قيمة الدعم فى 7 أشهر.. منها 28.7 مليار للسلع البترولية

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:00 ص
الإحصاء: 80.2 مليار جنيه قيمة الدعم فى 7 أشهر.. منها 28.7 مليار للسلع البترولية جهاز الإحصاء
كتبت- هبة حسام
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بلغ إجمالى الدعم المقدم من الدولة خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالى الحالى 80.2 مليار جنيه، وهو ما شكل ارتفاعًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى الماضى الذى وصلت قيمة الدعم خلالها إلى 60.9 مليار جنيه، بارتفاع بلغت قيمته 19.3 مليار جنيه، بحسب بيانات رسمية حديثة صادرة عن جهاز الإحصاء.

تنوعت قيمة الدعم خلال الفترة من يوليو – يناير 2017/2018 بين دعم للسلع التموينية، بلغت قيمته 28.3 مليار جنيه، ودعم للسلع البترولية بقيمة 28.7 مليار جنيه، هذا بالإضافة لدعم بعض المؤسسات المالية الحكومية بقيمة 0.6 مليار جنيه "600 مليون جنيه"، وفقًا لما أعلنه جهاز الإحصاء فى نشرته المعلوماتية لشهر يونيو الجارى.

وارتفع دعم السلع التموينية خلال الفترة المشار إليها من العام المالى الحالي، بقيمة 10.6 مليار جنيه، مقارنة بمثيلتها من العام المالى الماضى، والتى بلغ خلالها دعم السلع التموينية 17.7 مليار جنيه، مرتفعًا إلى 28.3 مليار جنيه فى الفترة من "يوليو – يناير 2017/ 2018"، كما هو مذكور عاليًا.

كما ارتفعت قيمة الدعم للسلع البترولية بقيمة 14.8 مليار جنيه، بعد أن سجلت 13.9 مليار جنيه فى الفترة من يوليو – يناير من العام المالى الماضى 2016/ 2017، مرتفعة إلى 28.7 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام المالى الحالى "يوليو – يناير 2017/ 2018".

وجاء الارتفاع بشكل طفيف فى قيمة الدعم المقدم لبعض المؤسسات المالية الحكومية، حيث بلغ 500 مليون جنيه فى الـ7 أشهر الأولى من العام المالى الماضى، مرتفعًا إلى 600 مليون جنيه لذات الفترة من العام المالى الجارى 2017/2018 بزيادة بلغت قيمتها 100 مليون جنيه.

وبالإضافة لذلك، اشتملت القيمة الإجمالية للدعم خلال الفترة من يوليو – يناير 2017/2018 على دعم بقيمة 22.6 مليار جنيه، قدمته الدولة لهيئات أخرى.

 

 

 

 

 


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