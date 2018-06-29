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الجمعة، 29 يونيو 2018 01:20 ص
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خلال 7 أشهر..

الإحصاء: 130.6 مليار جنيه أجورًا بنسبة 22.9% من إجمالى مصروفات الدولة

الجمعة، 29 يونيو 2018 01:12 ص
الإحصاء: 130.6 مليار جنيه أجورًا بنسبة 22.9% من إجمالى مصروفات الدولة جهاز الإحصاء
كتبت- هبة حسام
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استحوذت الأجور على 22.9% من إجمالى مصروفات الدولة، خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالى الحالى، وبحسب تقرير صادر عن جهاز الإحصاء حديثًا، بلغت قيمة الأجور فى الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالى الحالى 2017/2018 نحو 130.6 مليار جنيه، من إجمالى 570.2 مليار جنيه مصروفات للدولة فى تلك الفترة.

وأوضح التقرير الإحصائى، أن قيمة الأجور خلال الفترة المشار إليها، شكلت ارتفاعًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى الماضى، حيث بلغت فى الفترة من يوليو إلى يناير 2016/2017 من العام المالى الماضى 122.3 مليار جنيه، مرتفعة إلى 130.6 مليار جنيه كما هو مذكور عاليًا.

وبحسب التقرير، استحوذت الفوائد على النسبة الأكبر من مصروفات الدولة خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالى الجارى بـ35.9% وبلغت قيمتها 204.7 مليار جنيه، تلاها قيمة الدعم والمنح والمزايا والتى استحوذت على 23% من جملة مصروفات الدولة بقيمة 131 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن مصروفات الدولة والبالغة 570.2 مليار جنيه، اشتملت أيضًا خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالى الحالى 2017/ 2018، على 21.9 مليار جنيه مشتريات بنسبة 3.8% من إجمالى المصروفات، و 41.9% استثمارات لشراء أصول غير مالية بنسبة 7.4% من القيمة الإجمالية للمصروفات، هذا بالإضافة إلى 40.1 مليار جنيه مصروفات أخرى.

 

 

 

 


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