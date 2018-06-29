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الأهرام يجدد عرضه للأهلى باستعارة الشناوى موسمين مقابل 4 ملايين دولار

الجمعة، 29 يونيو 2018 03:06 ص
الأهرام يجدد عرضه للأهلى باستعارة الشناوى موسمين مقابل 4 ملايين دولار محمد الشناوى
كتب محمد تهامى زكى
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جدد نادى الأهرام، مخاطبته للنادى الأهلى لضم حارس المرمى محمد الشناوى، مقدما عرضا بإعارته لمدة موسمين مقابل 4 ملايين دولار للقلعة الحمراء.

وكتب النادى عبر حسابه الرسمى على تويتر: "نادى الأهرام بيراميدز تقدم  بعرض آخر للنادى الأهلى بطلب إعارة الحارس محمد الشناوى لموسمين بمبلغ 4 ملايين دولار وراتب للاعب 800 ألف دولار".

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وكان نادى الأهرام  قد أرسل فاكسا رسميا بعرض للنادى الأهلى يطلب فيه التعاقد مع الحارس محمد الشناوي بمبلغ 2 مليون دولار، وقد تسلم النادى الأهلى الطلب بصورة رسمية.

 

 


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