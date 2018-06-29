الأهرام يجدد عرضه للأهلى باستعارة الشناوى موسمين مقابل 4 ملايين دولار

كتب محمد تهامى زكى

جدد نادى الأهرام، مخاطبته للنادى الأهلى لضم حارس المرمى محمد الشناوى، مقدما عرضا بإعارته لمدة موسمين مقابل 4 ملايين دولار للقلعة الحمراء.

وكتب النادى عبر حسابه الرسمى على تويتر: "نادى الأهرام بيراميدز تقدم بعرض آخر للنادى الأهلى بطلب إعارة الحارس محمد الشناوى لموسمين بمبلغ 4 ملايين دولار وراتب للاعب 800 ألف دولار".

وكان نادى الأهرام قد أرسل فاكسا رسميا بعرض للنادى الأهلى يطلب فيه التعاقد مع الحارس محمد الشناوي بمبلغ 2 مليون دولار، وقد تسلم النادى الأهلى الطلب بصورة رسمية.