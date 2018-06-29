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الأردن: هناك تقارير عن وقف إطلاق نار جنوب سوريا والوصول إلى المصالحة

الجمعة، 29 يونيو 2018 05:36 م
الأردن: هناك تقارير عن وقف إطلاق نار جنوب سوريا والوصول إلى المصالحة سوريا - أرشيفية
رويترز
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قال مصدر رسمى أردنى اليوم الجمعة، إن هناك تقارير مؤكدة عن التوصل إلى وقف لإطلاق نار جنوب سوريا سيفضى إلى "مصالحة" بين المعارضة وقوات الحكومة.

ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل عن التقارير التى تحدثت عن الاتفاق فى المنطقة التي تشن فيها قوات الجيش السورى هجوما منذ الأسبوع الماضى لاستعادة أراض تسيطر عليها المعارضة.

ومن جانبه، استبعد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، إمكانية حدوث صدام بين القوات الروسية والأمريكية فى سوريا.
 
وقال فيرشينين، فى تصريح، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن ذلك يرجع إلى أن روسيا والولايات المتحدة تملكان قناة جيدة وموثوقة فى الاتصالات العسكرية، وأضاف الدبلوماسى الروسى، "نحن نبقى على الاتصال مع نظرائنا الأمريكيين فى جميع الأحوال، لا ينبغى أن يكون ولا يمكن أن يكون هناك منازعات بيننا أو بين جيوش بلداننا، بالطبع، نحن نحتاج لأن نواصل مكافحة الإرهابيين".
 

 


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