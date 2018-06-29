الأردن: هناك تقارير عن وقف إطلاق نار جنوب سوريا والوصول إلى المصالحة

رويترز

قال مصدر رسمى أردنى اليوم الجمعة، إن هناك تقارير مؤكدة عن التوصل إلى وقف لإطلاق نار جنوب سوريا سيفضى إلى "مصالحة" بين المعارضة وقوات الحكومة.

ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل عن التقارير التى تحدثت عن الاتفاق فى المنطقة التي تشن فيها قوات الجيش السورى هجوما منذ الأسبوع الماضى لاستعادة أراض تسيطر عليها المعارضة.

ومن جانبه، استبعد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، إمكانية حدوث صدام بين القوات الروسية والأمريكية فى سوريا .