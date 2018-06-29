"الآثار" توضح حقيقة العثور على غطاء بلوعة أثرى بمحيط مسجد أحمد بن طولون

كتب أحمد منصور

تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى، صورة لإحدى أغطية البلوعات الموجودة بمحيط مسجد أحمد بن طولون، زاعمين أنها أثرية، وأن الوزارة شكلت لجنة ولم ترفعها من الشارع.

وللتأكيد وتوضح الحقيقة تواصل اليوم السابع مع طه صابر مدير شئون مناطق جنوب وأثار القلعة، والذى نفى أثرية الغطاء تماما.

وقال طه صابر، إن الأمر يعود لحوالى عام ونصف العام، وتم تشكيل لجنة أثرية فور تبليغ الوزارة آنذاك من قبل أحد موظفى وزارة الأوقاف، وتم معاينة الغطاء وأفادت اللجنة التى كنت عضو بها بعدم أثريته تمام، وهو عبارة عن تاج عمود مستنسخ.

وأوضح طه صابر، كما تم تشكيل لجنة أخرى من قبل وزارة الآثار للتأكد من تقرير اللجنة الأولى، والتى أعدت تقريرا أخر يؤكد ما جاء بالتقرير الأول وهو عدم أثرية الغطاء.