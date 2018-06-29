اشتداد المعارك بين القوات المشتركة والحوثيين غرب الدريهمى

إيمان حنا

تشتد المعارك بين القوات المشتركة والحوثيين جنوبى غرب مديرية الدريهمي باتجاه قرى القازة والنخل وخط الشيخ وتحليق مكثف للطيران صاحبه قصف متواصل لتعزيزات الحوثي القادمة من طريق اللاوية.

ومن جهة أخرى، حققت قوات الجيش اليمني مدعومة بالتحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية انتصارات عددية هذا الأسبوع حيث سيطرت على مواقع استراتيجية من قبضة المليشيات الحوثية الموالية لإيران في جبهات حيفان وطور الباحة مع التقدم الميداني في جبهة القبيطة بمحافظتي تعز ولحج في عمليات عسكرية نوعية ومباغتة دمرت تحصينات ودفاعات الميليشيات وأربكت صفوفها.

وتمكنت أيضا من تحرير جبل الحلقوم الاستراتيجى فى جبهة حيفان جنوب تعز إضافة إلى تحرير جبال الكرب وسبيت والركيزة في جبهة طور الباحة فيما تشهد جبهة القبيطة الواقعة شمال لحج تقدم القوات باتجاه جبل جالس لتحريره من قبضة الميليشيات لتتلقى بذلك الميليشيات ضربات موجعة في مختلف الجبهات أفقدتها القدرة على التمركز والثبات ميدانيا.

وبتحرير جبال الكرب وسبيت والركيزة تكون القوات الجيش اليمني والمقاومة قد فرضت سيطرتها على عدد كبير من قرى ومناطق مديرية طور الباحة الواقعة شمال لحج حيث تم العثور على أسلحة وذخائر في المواقع التي تم تحريرها وهروب عناصر الميليشيات الانقلابية منها.

وتواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة تقدمها نحو معاقل ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة وتضييق الخناق على الإنقلابيين ومحاصرتهم في مختلف الجبهات.