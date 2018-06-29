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الجمعة، 29 يونيو 2018 06:49 ص
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إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يسجل 5.6 مليار قدم مكعب يوميًا خلال أبريل الماضى

الجمعة، 29 يونيو 2018 06:00 ص
إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يسجل 5.6 مليار قدم مكعب يوميًا خلال أبريل الماضى غاز طبيعى - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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واصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ارتفاعه حيث سجل نحو 3.417 مليون طن خلال شهر أبريل الماضى ما يعادل  5.6 مليار قدم غاز يوميًا.

وارتفع إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى  بحوالى 8% بالمقارنة بإجمالى إنتاج مصر من الغاز خلال شهر أبريل 2017 والذى سجل الإنتاج فيه نحو 3.164.

ويعود الفضل فى ارتفاع الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى بعد تشغيل عدد من المشروعات وربطها على الشبكة القومية على رأسها المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية، لحقلى تورس وليبرا بطاقة تصل إلى حوالى 600 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى حقل أتول بطاقة تصل إلى 350 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، والزيادات المتتالية لحقل نورس حيث ارتفع إنتاجه ليصل حاليًا لنحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا.

وبالإضافة إلى المشروعات الثلاثة تم ربط 4 خطوط من المرحلة الأولى من حقل ظهر العملاق على الشبكة القومية للغازات الطبيعية وتجاوز إنتاجه حاليًا 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا، حيث بدء الإنتاج منتصف شهر ديسمبر الماضى  بطاقة 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.

وارتفع استهلاك مصر من الغاز الطبيعى أيضًا خلال شهر أبريل الماضى مسجلا نحو 3.453 مليون طن نحو 5.8 مليار قدم مكعب يوميًا بارتفاع قدره 108 ألف طن بالمقارنة مع 3.345 مليون طن  خلال شهر أبريل من عام 2017.

 

 


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