إصابة 10 أشخاص فى حادثتين بمدينة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 10 أشخاص فى حادثتين متفرقتين بمدينة أسوان، مساء الجمعة، وتم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مستشفى أسوان الجامعى، بوصول 5 مصابين من أسرة واحدة بينهم ثلاثة أطفال كانوا يستقلون "توك توك" بمنطقة الشلال.

أما الحادثة الثانية، فكانت تصادم سيارة فى عربة كارو كان على متنها 5 أشخاص، أصيبوا بإصابات متفرقة، وتم نقلهم من موقع الحادث بطريق "مطلع الصداقة الجديدة" عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى.