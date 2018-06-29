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الجمعة، 29 يونيو 2018 02:38 م
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إصابة فلاح فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:00 م
إصابة فلاح فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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أصيب فلاح بجرح طعنى نافذ بالبطن إثر تعدى سباك وشقيقه عليه بسكين لخلافات سابقة بعزبة حمودة التابعة لمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام بوصول "جهاد.ر.إ" 27 سنة فلاح مقيم عزبة حمودة بدائرة المركز مصاب بجرح طعنى شبه نافذ أسفل الصدر، ولا يمكن استجوابه وتم تحويله لمستشفى دمنهور العام وحجزه بها للعلاج، وبسؤال والدته اتهمت كل من "محمد.ر" 31 سنة سباك وشقيقه "محمود" 28 سنة سباك مقيمان بذات الناحية بالتعدى على نجلها المذكور بسلاح أبيض سكين كانت بحوزة الأول وإحداث إصابته المشار إليها لخلافات بسبب الجيرة والمصاهرة. 
 
وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب المشار إليه، وأضاف الأول بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية، وتحرر المحضر اللازم المركز وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 


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