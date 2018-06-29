أهم 10 بوستات.. تركى آل الشيخ: الأهرام أمامه وقت للحصول على بطولة

كتب هيثم سلامة

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:

1. السفير السعودى يزور عدلى منصور.. ويؤكد: قاد مصر فى فترة بالغة الدقة.



حساب السفير أسامة نقلى على انستجرام

2. فيديو.. نجل عاصى الحلانى يشاركه الغناء فى حفل ذكرى 30 يونيو.

3. هيدى كرم تطالب بالحفاظ على مسارات قضبان مترو مصر الجديدة.



هيدى كرم

4. فيديو.. شاهد على ربيع وأوس أوس وكريم عفيفى فى حفل كلية تجارة 2010

5. معارضة قطر: تميم وأردوغان يخططان لإعادة بناء تنظيم الإخوان الإرهابى بآسيا.



المعارضة القطرية عبر تويتر

6. أنور قرقاش: تحرير درنة بالكامل خطوة إيجابية للقضاء على الإرهاب فى ليبيا



تغريدات أنورقرقاش

7. المجلس القومى للمرأة يهنئ الرئيس السيسى بثورة 30 يونيو المجيدة.



المجلس القومى للمرأة-عبر-فيس-بوك

8. تركى آل الشيخ: الأهرام أمامه وقت طويل للحصول على بطولة عكس الأهلى والزمالك



تركى آل الشيخ

9. فيديو.. وزير الخارجية يؤكد على دعم مصر لدول منطقة الساحل الخمس

10. الأهرام يجدد عرضه للأهلى باستعارة الشناوى موسمين مقابل 4 ملايين دولار.