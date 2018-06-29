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أهم 10 بوستات.. تركى آل الشيخ: الأهرام أمامه وقت للحصول على بطولة

الجمعة، 29 يونيو 2018 09:34 م
أهم 10 بوستات.. تركى آل الشيخ: الأهرام أمامه وقت للحصول على بطولة تركى آل الشيخ
كتب هيثم سلامة
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:

1. السفير السعودى يزور عدلى منصور.. ويؤكد: قاد مصر فى فترة بالغة الدقة. 

حساب السفير أسامة نقلى على انستجرام
حساب السفير أسامة نقلى على انستجرام

2. فيديو.. نجل عاصى الحلانى يشاركه الغناء فى حفل ذكرى 30 يونيو.

3. هيدى كرم تطالب بالحفاظ على مسارات قضبان مترو مصر الجديدة.

هيدى كرم
هيدى كرم

4. فيديو.. شاهد على ربيع وأوس أوس وكريم عفيفى فى حفل كلية تجارة 2010

 

من حفله عيد خريجين كليه تجاره جامعه القاهره ٢٠١٠ من الحاجات اللى بنحبها جدا ونفتخر بالفتره ديه اوى ناس كتير بتسميها ايام الكحرته لكن احنا بنسميها ايام السعاده ايام التعب ايام السهر والحمد لله ربنا كرمنا على شغلنا وتعبنا ده من ٢٠٠٥ لحد دلوقتى وعمرنا ما نستعر منها ابدا ومعلومه صوتى حلو اووووى انا وربيع وكريم 😂 شوفوا باقى الفيديو على قناتى على الانستجرام 👍 #على_ربيع #كريم_عفيفى #اوس_اوس #مسرح مصر ❤️❤️❤️❤️❤️

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5.  معارضة قطر: تميم وأردوغان يخططان لإعادة بناء تنظيم الإخوان الإرهابى بآسيا.

المعارضة القطرية عبر تويتر
المعارضة القطرية عبر تويتر

6. أنور قرقاش: تحرير درنة بالكامل خطوة إيجابية للقضاء على الإرهاب فى ليبيا

43409-أنور-قرقاش
تغريدات أنورقرقاش

7. المجلس القومى للمرأة يهنئ الرئيس السيسى بثورة 30 يونيو المجيدة.

177652-المجلس-القومى-للمرأة-عبر-فيس-بوك
المجلس القومى للمرأة-عبر-فيس-بوك

8. تركى آل الشيخ: الأهرام أمامه وقت طويل للحصول على بطولة عكس الأهلى والزمالك

تركى آل الشيخ
تركى آل الشيخ

9.  فيديو.. وزير الخارجية يؤكد على دعم مصر لدول منطقة الساحل الخمس

10. الأهرام يجدد عرضه للأهلى باستعارة الشناوى موسمين مقابل 4 ملايين دولار.

نادى الأهرام
نادى الأهرام

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نادى الأهرام

نجل عاصى الحلانى

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