أنور قرقاش: تحرير درنة بالكامل خطوة إيجابية للقضاء على الإرهاب فى ليبيا

كتب محمد تهامى زكى

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، أن التحرير الكامل لمدينة درنة خطوة إيجابية فى القضاء على الإرهاب فى ليبيا الشقيقة.

وكتب قرقاش عبر حسابه على تويتر: "التحرير الكامل لمدينة درنة من الإرهاب خطوة إيجابية في القضاء على الإرهاب في ليبيا الشقيقة، لا يمكن لمجموعة متطرفة صغيرة أن تفرض رؤيتها المتطرفة بقوة السلاح والعنف، ودرنة التى عُرفت بانفتاحها وتنوعها عبر تاريخها تطوى هذه الصفحة المظلمة".



أنور قرقاش

وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، قد أعلن فى كلمة تلفزيونية أمس الخميس، تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة.