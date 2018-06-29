"أمن المنوفية" تشن حملات مكبرة وضبط 48 قضية تموينية وتنفيذ 15 قرار إزالة

المنوفيه - محمود شاكر

قام قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، بحملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، لضبط الأسواق والحد من ترويج السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة، عن تحرير 48 قضية متنوعة، كما تم تحرير القضية رقم 826 جنح أ د ط مركز بركة السبع لسنة 2018م، ضد " ع . ج . م " 53سنة، مسئول عن مخزن لبيع السلع الغذائية بدائرة المركز، وتم ضبط 900 زجاجة خل، وتحرير القضية رقم 1555 جنح قسم شبين لسنة 2018م، ضد " ع . م . م " 41 سنة، مسئول هايبر بدائرة القسم، وتم ضبط120 كجم زيت طعام .

كما تمكنت الحملة، من تحرير 2 قضية حيازة وعرض وبيع زيوت سيارات مجهولة المصدر فى القضية رقم 1556 جنح قسم شبين لسنة 2018م، ضد" م . م . ي" 33 سنه، مسئول عن طلمبة رصيف بدائرة القسم، وتم ضبط 1920 لتر زيت سيارات و القضية رقم 825 جنح أ د ط مركز بركة السبع لسنه 2018، ضد" خ . ح . أ " 38سنة، مسئول عن محل زيوت وشحوم بدائرة المركز، وتم ضبط 60 لتر زيت سيارات.

وفى نفس السياق، شنت مديرية الأمن حملة إزالة مكبرة للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، أسفرت عن إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية، وتنفيذ 10 قرارات تعدي على منافع الري، و 4 قرارات تعدى على منافع الصرف بإجمالى 1 فدان بمساحة 4249 متر تقريباً .

كما شنت المديرية، حملة مرورية بدائرة المديرية، أسفرت عن ضبط 226 مخالفة متنوعة، وفى مجال ضبط السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم، قامت المديرية بحملة مكبرة، أسفرت عن فحص 9 سيارات متروكة، حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها، وتم الكشف عن السيارات وتبين أنها غير مبلغ بسرقتها، وجارى إستدعاء مالكى السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفى نفس السياق، شنت المديرية حملة بالظهير الصحراوي مركز السادات، اسفرت عن فحص 6 مزارع بمدق الألفين فدان دائرة مركز السادات، وفحص 28 شخص جنائي تبين أنهم غير مطلوبين عدا 1 شخص، بإجمالى حكم سرقة بالحبس 3 أشهر، كما تم فحص 7 أشخاص تبين أنهم غير مطلوبين، وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 31 شقة مفروشة، و 70 شخص من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، فحص جنائى وتبين أنهم غير مطلوبين.