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أسعار الذهب الجمعة 29-6-2018 فى مصر

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:57 م
أسعار الذهب الجمعة 29-6-2018 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب فى تعاملات الجمعة 29-6-2018 تراجعا بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 أدنى سعر له فى مصر منذ قرابة 6 أشهر، ليسجل عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى السوق المصرى حوالى 629 جنيها حتى الآن.

 


وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

عيار 18: 539 جنيها

عيار 21: 629 جنيها

عيار 24: 718 جنيها

الجنيه الذهب:5032 جنيها

الأوقية: 1250 دولار.

سعر الذهب اليوم
 

 

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 

وقال شريف فايق عضو شعبة المعادن النفيسة فى الغرفة التجارية، إن سوق الصاغة فى مصر استجاب للتراجع العالمى فى سعر الأوقية مع عودة الدولار للانخفاض مرة آخرى، لافتا إلى أن التراجع فى الأسعار قد ينعش حركة المبيعات خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب
 

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 


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