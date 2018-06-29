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«أمن الدولة» تستجوب المتهمين باستهداف مدير أمن الإسكندرية السابق

الجمعة، 29 يونيو 2018 06:31 ص
«أمن الدولة» تستجوب المتهمين باستهداف مدير أمن الإسكندرية السابق حركة حسم-أرشيفية
كتب أحمد متولي
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كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بمباشرة التحقيقات مع عناصر تنظيم الإخوان المنضمة لحركة حسم الإرهابية، المتورطين فى ارتكاب حادث استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق، الذى وقع فى 24 مارس الماضي.

يأتى هذا فى أعقاب نجاح وزارة الداخلية فى كشف ملابسات الحادث، الذى تورط فى ارتكابه عناصر حركة حسم الجناح المُسلح لجماعة الإخوان، حيث داهمت الأجهزة الأمنية وكرًا فى محافظة البحيرة اختبأ داخله بعض العناصر، وبادر المتهمون القوات بإطلاق النيران والتعامل معهم وأسفرت الاشتباكات عن مصرع 6 منهم والعثور بحوزتهم على كمية من الأسلحة.

وحددت الأجهزة الأمنية أحد العناصر المنفذة للحادث، ويدعى معتز مصطفى حسن كامل عبد الله، وتبين اختباؤه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وباستهدافها عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا أمكن ضبطه والعثور بحوزته على (طبنجة عيار 9 مم – كمية من الطلقات – و2 مفجر عبوات ناسفة – وكمية من المواد التى تستخدم فى صناعة العبوات المتفجرة – وأدوات للتنكر).

وتبين من التحريات انتماؤه لحركة حسم الإرهابية وسفره وعدد من عناصر الحركة للخارج خلال عام 2017، لتلقى دورات تدريبية فى مجال استخدام الأسلحة المختلفة وتصنيع العبوات المتفجرة، وشارك عقب عودته للبلاد فى رصد عدد من الأهداف المهمة والحيوية بالمحافظة ومن بينها مدير أمن الإسكندرية السابق.

وأكدت نتائج البحث والتحرى عن قيامه بالتنكر وقيادة السيارة المفخخة المستخدمة فى الحادث وتركها بمكان التنفيذ بشارع المعسكر الرومانى عقب تفعيل الدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة.

وأسفرت عمليات تتبع باقى عناصر البؤرة عن اتخاذ بعضهم من إحدى الشقق السكنية بمحافظة أسيوط، وكرًا لاختبائهم حيث تمت مداهمتها وتبادل إطلاق الأعيرة النارية معهم، مما أسفر عن مصرع عدد 4 عناصر وعثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية، 2 طبنجة، عبوة ناسفة).

كما نجحت الجهود فى ضبط القيادى الإخوانى بحركة حسم الإرهابية باسم محمد إبراهيم جاد، والذى تولى تدبير السيارة المستخدمة فى الحادث واستغلالها فى نقل المواد المتجرة والأسلحة.

 

 


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