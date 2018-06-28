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وقف دعوى إلغاء قرار إزاله "مثلث ماسبيرو" وإحالتها لمكتب الخبراء

الخميس، 28 يونيو 2018 02:46 م
وقف دعوى إلغاء قرار إزاله "مثلث ماسبيرو" وإحالتها لمكتب الخبراء مثلث ماسبيرو - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الخامسة إزالات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وقف الدعوى المقامة من عدد من سكان مثلث ماسبيرو، التى تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة بإزالة منازلهم بمنطقة مثلث ماسبيرو وأحقيتهم بتملك أراضيهم المقام عليها منازلهم بالمنطقة، وإحالة الدعوى لمكتب الخبراء بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لتحديد ما يلزم المحكمة من توضيحات.
 
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 71069 لسنة 69 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس حى بولاق أبو العلا.
 
وقالت الدعوى إن الجريدة الرسمية نشرت فى عددها الصادر 87 الصادر في 16 من أبريل 2015، قرار محافظ القاهرة رقم 1970 لسنة 2015، والذى أقر فيه الموافقة على إعلان منطقة ماسبيرو والمحددة بالشوارع "شارع 26 يوليو- وشارع كورنيش النيل - وشارع الجلاء" منطقة إعادة تخطيط.
 
وأشار سكان منطقة ماسبيرو في دعواهم، إلى أن قرار إزالة منازلهم مخالف لحقوقهم فى المأوى المناسب للمعيشة لهم، وأنه لا يوجد أى مكان آخر للذهاب إليه والعيش به، مطالبين بسرعة الفصل فى الدعوى وأحقيتهم فى تملك مسكنهم الحالى.
 
 

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