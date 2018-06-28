وصول أسئلة الكيمياء والجغرافيا للجان امتحانات الثانوية العامة

وصلت إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، قبل قليل، أسئلة امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى المادتين فى التاسعة من صباح اليوم الخميس.
ورصد "اليوم السابع" استلام لجان إدارة السيدة زينب صناديق الأسئلة بصحبة سيارات الشرطة لتأمين الأسئلة حتى تصل إلى مقار اللجان.
وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة إن الوزارة تتابع وصول كراسات الامتحان من خلال غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، وتتواصل مع رؤساء اللجان للتأكد من استقرار الوضع فى الفترة التى تسبق انطلاق الامتحانات.
وفى السياق ذاته بدأ توافد طلاب الثانوية العامة، على لجان السير، حيث يراجع الطلاب قبل دخول وبدء اللجنة.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللتها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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