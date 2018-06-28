وصول أسئلة الكيمياء والجغرافيا للجان امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

وصلت إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، قبل قليل، أسئلة امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى المادتين فى التاسعة من صباح اليوم الخميس.

ورصد "اليوم السابع" استلام لجان إدارة السيدة زينب صناديق الأسئلة بصحبة سيارات الشرطة لتأمين الأسئلة حتى تصل إلى مقار اللجان.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة إن الوزارة تتابع وصول كراسات الامتحان من خلال غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، وتتواصل مع رؤساء اللجان للتأكد من استقرار الوضع فى الفترة التى تسبق انطلاق الامتحانات.

وفى السياق ذاته بدأ توافد طلاب الثانوية العامة، على لجان السير، حيث يراجع الطلاب قبل دخول وبدء اللجنة.