وزير خارجية فرنسا يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين

كتبت رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، مبعوثا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على رأس وفد رفيع فى زيارة للقاهرة يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين.

وأفادت مصادر مطلعة بالمطار، أنه تم إنهاء إجراء وصول وزير الخارجية الفرنسى، والوفد المرافق له، عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، بعد وصوله على متن طائرة خاصة، واستقبله مسئول من وزارة الخارجية، ومكتب الخارجية بالمطار.

ومن المقرر، أن يلتقى وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، خلال زيارته عدد من المسئولين، لبحث تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا.

وتأتى الزيارة فى أعقاب مؤتمر دولى استضافته العاصمة الفرنسية، باريس، حول ليبيا، جمع ممثلى الأطراف الليبية، فضلا عن أطراف دولية ذات صلة بالأزمة، حيث تم الاتفاق على عقد انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجارى.