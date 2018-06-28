وزير خارجية بوروندى لشكرى: نتفهم احتياجات مصر من مياه النيل واعتمادها عليه

التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الخميس، إيزيكيال نيبيجيرا وزير خارجية بوروندى، وذلك على هامش مشاركته فى اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى فى العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير خارجية بوروندى استهل اللقاء بتوجيه الشكر للوزير سامح شكرى على العلاقات القوية والوطيدة التى تجمع البلدين، مشيرا إلى دفاع مصر الدائم عن المصالح البوروندية من خلال عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن الأفريقى، وإبان عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن عامى 2016 و2017، حيث أكد على امتنان الرئيس البوروندى للمواقف المصرية ودعمها الدائم لبلاده.

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية البوروندي شكر نظيره المصري على زيارته الأخيرة إلى بوجمبورا، مؤكدا عزمه على زيارة مصر فى أقرب فرصة ممكنة فى إطار الحرص على تفعيل التعاون الثنائى بين البلدين.

كما شدد على التزام بلاده بموقفها القائم على ضرورة تحقيق التوافق بين دول حوض النيل، مشيرا إلى تفهمه لاحتياجات مصر من مياه النيل واعتمادها عليه بصورة أساسية كمورد للمياه.

وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية فى بوروندى، قدم وزير الخارجية البوروندي عرضا للأوضاع الداخلية، مشيدا بنتائج الاستفتاء الأخير على الدستور في بلاده، وما شهده من حجم مشاركة غير مسبوقه فى القارة الأفريقية بأكلمها، حيث بلغت نسبة المشاركة 96%. وأضاف أنه من الضرورى الآن تطبيق الدستور الجديد والالتزام به.

كما أشاد بالعلاقة بين البلدين، والتى تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، وليس المصلحة الذاتية لطرف على حساب الطرف الآخر، مثلما هو حال العلاقة بين بوروندى وبعض الدول الأخرى.

من جهته، هنأ وزير الخارجية سامح شكرى نظيره البوروندى على توليه مهام منصبه مؤخرا، متمنيا له دوام التوفيق والسداد. وأكد على إلتزام مصر بدعم بلاده فى كافة المجالات، وهو ما حرص للتأكيد عليه خلال زيارته الأخيرة إلى بوروندى الشقيقة، فضلا عن سعادته بمقابلة الرئيس البوروندى خلال الزيارة.

كما أكد على سعى مصر الدائم لحماية الاستقرار فى بوروندي، والحفاظ على سلامة وأمن شعبها دون التدخل في شئونها الداخلية.



