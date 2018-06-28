وزير الطيران يتفقد مقر الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

كتبت رحاب نبيل

فى إطار سلسلة جولاته الميدانية لجميع مواقع العمل التابعة لوزارة الطيران المدنى، قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، بزيارة للمقر الرئيسى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من شركاتها التابعة، حيث كان فى استقباله المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعدد من قيادات الشركة.

بدأت الزيارة بجولة داخل أروقة الشركة القابضة، ثم أعقبها اجتماع موسع مع رئيس الشركة القابضة ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة بالإضافة إلى عدد من قيادات الشركة، وخلال الاجتماع استمع الوزير لعرض توضيحي عن نشاط الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وكل من الشركة المصرية للمطارات وشركة ميناء القاهرة الجوي والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالإضافة إلى شركة تكنولوجيا المعلومات.

وتضمن الشرح التفصيلي التعرف علي خطط وإستراتيجيات الشركة فيما يخص تطوير المطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمنظومة الأمنية وفقاً للمعاييرالدولية، وكذلك احلال وتجديد أنظمة المراقبة الجوية وشبكة الردارات ، وزيادة الطاقة الإستعابية بالمطارات المصرية، بالإضافة إلى المشروعات الإستثمارية التى تتبناها الشركة خلال الفترة الجارية والمقبلة.

كما اطلع الوزير على أهم المعوقات والتحديات الراهنة التى تعوق مسيرة العمل بهذه الشركات، ووجه بالحلول والمقترحات للحد من هذه المعوقات.