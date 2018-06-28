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وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

الخميس، 28 يونيو 2018 10:36 ص
وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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بعث الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وقال أبوستيت فى برقيته أنه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع الفلاحين والعاملين فى القطاع الزراعى في مصر، يتقدمون بخالص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، والتى أكدت على إصرار وارادة الشعب المصرى العظيم.

وأشار وزير الزراعة في برقيته إلى أن ثورة 30 يونيو، والتى خرج فيها الملايين من المصريين بكافة طوائفهم هي خير دليل علي عظمة الشعب المصري وتماسك بنيانه، وهو ما أكده موقف قواتنا المسلحة الباسلة والتي اقسمت علي الحفاظ علي هذا الوطن وحماية أبناءه، حيث وضع الجميع مصلحة الوطن وهويته فوق أى اعتبار، لاستعادة الدور الوطنى لمؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها لصالح مصر والمصريين جميعا، ورفض كافة مظاهر الخضوع لأية تهديدات ارهابية، تستهدف زعزعة استقرار الوطن.

واختتم ابوستيت برقيته داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصر بمزيد من التقدم والازدهار، والسداد والتوفيق للرئيس السيسي لما فيه الخير لبلدنا الحبيبة مصر وشعبها دائما بكل خير.

 

  
 

 


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