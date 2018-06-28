وزير الزراعة يلتقى 18 شابا وفتاة من أعضاء البرنامج الرئاسى

التقي الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و18 شاب وفتاه من أعضاء البرنامج الرئاسي لتاهيل الكوادر والشباب، من العاملين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها ومراكزها البحثية المختلفة، تمهيداً للاستفادة منهم وتسكينهم فى مواقع تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، أن الشباب سيكونوا في طليعة العمل في وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى حرصه على دعم الشباب وتمكينهم في مواقع تتناسب مع امكانياتهم وقدراتهم، والاستفادة من طموحاتهم في تطوير الأداء ومتابعة المشروعات، بما يتماشى مع خطة الدولة في خلق جيل جديد من الشباب يتحمل مسئولية القيادة في المواقع المختلفة.

وأشار أبوستيت الى انه سيتم تسكين الشباب في مراكز للاتصال والمتابعة في المراكز البحثية والهيئات المختلفة والتابعة للوزارة والمشروعات التي يجرى تنفيذها، ليكونوا على تواصل دائم مع الوزير بشكل مباشر، ومتابعة الملفات والتكليفات الهامة فى هذا الشأن.

وشدد وزير الزراعة على الشباب بضرورة تحمل المسئولية والأمانة، فى المواقع التى سيتم تسكينهم عليها، لافتاً إلى أن الشباب هم الأمل في النهوض بهذا الوطن وهو الأمر الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من الطاقات الشبابية الواعدة، وتقديم كافة سبل الدعم المستمر للشباب، لصقل مهاراتهم المعرفية والقيادية، ليكونوا أكثر قدرة على ترجمة استراتيجيات وأهداف الدولة الى واقع، ليكون المستقبل أكثر اشراقاً والتعامل مع التحديات واستغلال الفرص الممكنة للتطوير والابداع للنهوض بشأن البلاد.