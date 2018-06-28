وزير الزراعة يكلف بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المبيدات المغشوشة

كلف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى بالمحافظات لضبط المغشوش وغير المصرح به من قبل وزارة الزراعة، وضبط أية مخالفات وتحويلها للجهات القانونية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الافات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك عدة إجراءات متبعة من قبل اللجنة للتصدى لغش المبيدات، وضبط أسواق بيع المبيدات والحد من عمليات الغش والتهريب بحملات مستمرة، موضحا أنه يجرى حاليا إنشاء مراكز للرقابة وبيع وتداول المبيدات فى الأسواق، وإنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكل الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع، والمشاركة فى بوابة الربط الإلكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على كافة الكيماويات التى تدخل البلاد والتصدى للمحظور دخوله، وزيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة والاستمرار فى الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات.

وأضاف الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لجان المكافحة تقوم بتشديد الحملات الرقابية على محلات الاتجار فى المبيدات والأسمدة، لملاحقة مخالفات تداول مبيدات مغشوشة أو مجهولة المصدر التى تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعى والصادرات الزراعية، وتحويل جميع المخالفات للنيابة العامة.