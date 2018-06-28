وزير الزراعة يستقبل مسؤولى "الفاو" لبحث سبل التعاون بين الجانبين

استقبل الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عبد السلام ولد أحمد، مساعد المدير العام وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وحسين جادين ممثل الفاو فى مصر، وآيالا فيرناندو، المستشار الخاص للشؤون البرلمانية بمنظمة الفاو، لبحث سبل التعاون الفترة المقبلة بين الجانبين.

حضر اللقاء الدكتورة منى محرز، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور سعد نصار مستشار الوزير، والدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

واستعراض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الأداء فى إطار برنامج الإطار الوطنى واستراتيجة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

واطَلع مسؤولو الفاو، وزير الزراعة على جدول أعمال القمة البرلمانية العالمية للقضاء على الجوع وسوء التغذية، المقرر عقدها فى الفترة من 29-30 أكتوبر 2018 بمقر مجلس برلمان أسبانيا (مجلس الشيوخ والنواب) بمدريد - أسبانيا.

من جهته، أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، على أهمية هذه القمة بإعتبارها مبادرة مشتركة يطلقها كل من مجلس الشيوخ الإسبانى، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والوكالة الأسبانية للتعاون الإنمائى الدولى، والجبهة البرلمانية بأمريكا اللاتينية ودول الكاريبى للقضاء على الجوع.

وأوضح أن تلك القمة ستساهم بشكل كبير فى تعزيز الإرادة السياسية، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للقضاء على الجوع عالمياً حيث إنه وفقاً للتقديرات، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية تزايد ليصل إلى 815 مليون نسمة فى 2016.