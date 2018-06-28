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وزير الخارجية يصل موريتانيا للمشاركة باجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى

الخميس، 28 يونيو 2018 06:12 ص
وزير الخارجية يصل موريتانيا للمشاركة باجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى وزير الخارجية سامح شكرى
(أ ش أ)
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وصل وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة الموريتانية؛ حيث كان فى استقباله بمطار نواكشوط أم التونسى الدولي، السفير المصرى لدى نواكشوط السفير ماجد نافع.

ومن المقرر أن يشارك سامح شكري، فى وقت لاحق اليوم الخميس، فى اجتماعات الدورة العادية الـ33 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقي، تمهيدًا لانعقاد الدورة العادية الـ31 لقمة الاتحاد الإفريقي، يومى الأول والثانى من يوليو المقبل.

وتأتى المشاركة المصرية فى القمة الإفريقية والاجتماعات التمهيدية فى إطار الحرص المصرى الدائم على التفاعل مع قضايا القارة، لا سيما مع قرب تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى فى يناير القادم,

وتركز قمة نواكشوط على عملية الإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد الإفريقى ومناقشة تطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية وقضايا الاندماج الإفريقي، ومستقبل اتفاقية كوتونو للشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

 


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