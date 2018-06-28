وزير الأوقاف يخطب الجمعة بالحامدية الشاذلية ويعزى الإمام الأكبر مساء غد

كتب - إسماعيل رفعت

يلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بالحامدية الشاذلية بالمهندسين، متحدثا عن حرمة الكذب والافتراء والإفساد وإشاعة الفوضى.

ويطير وزير الأوقاف، عقب صلاة الجمعة إلى الأقصر لأداء واجب العزاء فى شقيقة الإمام الأكبر بعد تأجيل زيارته للأقصر التى كان من المقرر القيام بها أمس بسبب مواعيد الطيران.

ويرى وزير الأوقاف، أن حماية الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، فقد نشأنا وتربينا وتعلمنا أن حماية الوطن لا تخرج عن أحد أمرين: إما أن تكون فرض عين ، وإما أن تكون فرض كفاية ، فإذا كانت الأوطان آمنة مستقرة لا تتعرض لإرهاب ولا لعدوان ، كانت حماية الوطن فرض كفاية إذا قام بها بعض أبناء الوطن سقط الإثم عن الباقين ورفع الحرج عنهم ، أما في حالة تعرض الأوطان لأي مخاطر فإن حماية الأوطان من هذه المخاطر تكون فرض عين , كل في حدود ما يكلف به أو يستطيع فعله أو يتوجب عليه فعله في ذود الخطر عنها .

ويقول الوزير، فى تصريحات له في الوقت الذي تقف فيه قواتنا المسلحة الباسلة ومعها رجال الشرطة البواسل سدًّا منيعا وحصنا قويا في وجه قوى البغي والإرهاب والشر ، فإن من واجبنا أن نكون ظهيراً قوياً لقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية الباسلة ، وأن نوفر لهما كل ما يحتاجان إليه لأداء مهامهما النبيلة ، وفي الحديث النبوي الشريف : ” من جهز غازيا فقد غزا” ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : ” ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا ” ، وفي الحديثين لَفْتُ نظر المجتمع إلى ضرورة تجهيز حماة الأوطان بالعدد والعتاد الكافيين للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل من جهة ورعاية أسرهم سواء في أثناء قيامهم بمهامهم البطولية أم في حالة استشهاد أحدهم من جهة أخرى وذلك بأن يقوم المجتمع بالوفاء لآل الشهيد وأسرته , فلا جود أعز من جود الإنسان بنفسه في سبيل وطنه ، وإن كل ما يقدم لآله من زوجه وأبنائه لهو دون ما جاد به البطل في سبيل الوطن , حيث جاد بروحه ونفسه ودمه.

ويؤكد الوزير، على أن حماية الأوطان ليست واجب القوات المسلحة وحدها ، ولا رجال الشرطة وحدهم ، إنما هو واجب أبناء الوطن جميعا كُلٌّ في مجاله وميدانه ، وأول واجباتنا هو كشف طبيعة هذه الجماعات والعناصر والخلايا الإلكترونية الإرهابية ، وكشف أمر عمالتهم وخيانتهم ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره ، وأن يلاقي إجرامهم رفضا شعبيا حاسما من كل وطني غيور على وطنه حريص على أمنه وسلامه .

ويشدد الوزير، على أن حماية الأوطان أيضاً تتطلب توعية كافية بما تحقق من إنجاز في جميع المجالات ، وألا ننسى في هذه الأيام ونحن نعيش ذكرى 30 يونيه 2013م ، أن هذه الثورة قد صنعت تاريخا استثنائيا لمصر ، وجنبتها الفوضى العارمة التي وقعت فيها كثير من الدول فلم تقم ولم تخرج منها ، حيث استطاع القائد الحكيم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقوم بأكبر عملية إنقاذ وطني في عصرنا الحاضر ، ثم توالت الإنجازات في جميع المجالات: بداية من عملية ازدواج قناة السويس ؛ لتكون منطقة اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة من معان ، إلى مشروعات الكهرباء والطاقة، والغاز الطبيعي ، والطرق ، والإسكان ، واستصلاح الأراضي ، وإقامة المدن الجديدة العصرية المتكاملة ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، وغير ذلك من المشروعات والإنجازات التي تتطلب الحفاظ عليها , والدفاع عن كل المكتسبات التي تحققت بالجهد والعرق والإرادة والتصميم ، وعدم السماح لقوى الشر والظلام بتشويهها أو النيل منها أو محاولة جرنا إلى الفوضى التي عصفت بكثير من دول المنطقة .



























