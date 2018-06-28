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وزيرة السياحة تلتقى دينا الظاهر مديرة إدارة النقل بجامعة الدول العربية

الخميس، 28 يونيو 2018 08:13 م
وزيرة السياحة تلتقى دينا الظاهر مديرة إدارة النقل بجامعة الدول العربية وزيرة السياحة تلتقى مدير إدارة النقل بجامعة الدول العربية
كتبت ميرفت رشاد
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التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم الخميس، بالدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالقطاع الاقتصادى بجامعة الدول العربية حيث تم خلال الاجتماع استعراض محاور التعاون بين وزارة السياحة وجامعة الدول العربية.
 
وفى بداية اللقاء أشارت وزيرة السياحة إلى أهمية الدور الذى تلعبه جامعة الدول العربية فى تعزيز العلاقات بين الدول العربية وجهودها للعمل على دعم الدول العربية فى مواجهة القضايا والمشكلات التى تواجهها.
 
كما أشارت المشاط، بحسب بيان صحفى اليوم الخميس، إلى الزيادة الملحوظة فى الحركة الوافدة من السوق العربية والجهود المبذولة لدفع المزيد من هذه الحركة باعتبارها من الأسواق الهامة المصدرة للسياحة لمصر، وهو ما يمكن تحقيقه بشكل أكبر من خلال التعاون مع جامعة الدول العربية.
 
ومن جانبها أوضحت دينا الظاهر رغبة جامعة الدول العربية فى تعزيز  التعاون مع وزارة السياحة المصرية، والتنسيق مع الوزارة فى إقامة عدد من الفعاليات خلال الفترة القادمة، مؤكدة على أهمية السياحة فى دعم الاقتصاد حيث تمثل ركيزة أساسية له فى عدد من الدول العربية.
 

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السياحة

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