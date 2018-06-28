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وزيرة التضامن تبحث سبل دعم أسر الشهداء والمصابين فى برامج الحماية الاجتماعية

الخميس، 28 يونيو 2018 02:48 م
وزيرة التضامن تبحث سبل دعم أسر الشهداء والمصابين فى برامج الحماية الاجتماعية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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استقبلت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى اللواء محمد عبدالمنعم، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين لبحث أوجه التعاون بين المجلس والوزارة لخدمة أسر الشهداء والمصابين، وكيفية استفادهم من البرامج المختلفة التى تنفذها الوزارة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مدى إمكانية  استفادة أسر المصابين والشهداء ممن تنطبق عليهم الشروط من القروض متناهية الصغر وبرامج دعم المرأة والمشروعات الصغيرة ومساهمة الوزارة من خلال برامجها المتنوعة فى مشروعات صغيرة تساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأكدت "غادة والى " على منح أسر الشهداء والمصابين الأبحاث الاجتماعية اللازمة لحصولهم وأستفادتهم من برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة المصرية من بطاقات التموين وشقق الاسكان الاجتماعى وشقق الأولى بالرعاية كما أكدت  على دعمها للإدارة الجديده للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين وتوفير أوجه الدعم لهم.

من جانبه أشاد اللواء محمد عبدالمنعم بما لمسة من رغبة صادقة لدى وزيرة التضامن الاجتماعى، فى التعاون مع المجلس القومى لرعاية الشهداء والمصابين والموافقه على طلبات المجلس والمستفيدين منه.







 


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برامج الحماية الاجتماعية




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