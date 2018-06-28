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وزيرا الهجرة والتنمية المحلية يبحثان مشكلة إجازات المصريين بالخارج

الخميس، 28 يونيو 2018 10:18 ص
وزيرا الهجرة والتنمية المحلية يبحثان مشكلة إجازات المصريين بالخارج جانب من اللقاء
كتب محمود راغب
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‎فى إطار اهتمام الحكومة ببحث قضايا المصريين العاملين بالخارج واستقرار أوضاعهم العملية والاجتماعية وتقنين أوضاع الحاصلين منهم على إجازات بدون راتب من العمل ببعض الوظائف الحكومية استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى مقر الوزارة.

وخلال اللقاء استعرضت السفيرة نبيلة مكرم أهم مطالب العاملين المصريين فى الخارج الخاصة بمد الإجازة والقرارات التى صدرت للتيسير على المواطنين، كما استعرضت العقبات التى ما زالت تواجههم فى عدد من المحافظات ومقترحات حلها.

وتناول اللقاء أيضًا عددًا من الأفكار الخاصة بمجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، ومنها بحث توفير برامج لتدريب وتأهيل العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج من أجل مساعدتها فى الحصول على فرص عمل بطرق مشروعة تكفل لهم حياة آمنة ومستقرة.

كما ناقش الجانبان تنسيق الجهود بين الوزارتين مع كل المحافظات لتحديد وحصر فرص العمل الموجودة بالمشروعات القومية بكل محافظة وعرضها على العاملين العائدين من الخارج للعمل فيها.

وكذلك بحثت وزيرة الهجرة مع وزير التنمية المحلية توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين الوزارتين وعدد من الوزارات الأخرى لخلق فرص عمل للشباب بكافة المحافظات، والتعاون مع بعض المستثمرين المصريين بالخارج وبعض الدول المانحة لإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات للعمل على الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة فى المحافظات الأكثر تصديراً لها.
 


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الهجره

وزيره الهجره

التنميه المحليه

نبيله مكرم




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