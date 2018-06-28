الرئيسية أخبار عاجلة وزارة الداخلية تصدر بيانا بعد قليل الخميس، 28 يونيو 2018 12:33 م اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كتب محمود عبد الراضى إضافة تعليق تصدر وزارة الداخلية بيان هام بعد قليل، فى إطار جهود وزارة الداخلية المبذولة على مدار الـ 24 ساعة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. مساعدو وزير الداخلية يتفقدون خدمات طرق إسكندرية و العلمين والساحل الشمالى الداخلية للداخلية اخبار الداخلية مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت "الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة "الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة