هل تدفع هيئة النقل العام مخالفات مرور.. تعرف على التفاصيل

يجول فى أذهان البعض سؤال مضمونه "هل هيئة النقل العام تدفع مخالفات للمرور؟ .. ويجيب "اليوم السابع" عن هذا السؤال فى النقاط التالية:
- - المرور يحرر مخالفات لسيارات النقل العام كباقى السيارات الأخرى
- - الهيئة لا تدفع تلك المخالفات ولكن سائق السيارة هو من يدفع المخالفة.
- - الهيئة تصرف 300 جنيه شهريا للسائق مقابل التزامه بقواعد المرور.
- - الهيئة ملتزمة بمصروفات التراخيص والتأمين الخاصة بالسيارات.
- - أى مخالفة يرصدها المرور يتحملها السائق وتخصم من راتبه.
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