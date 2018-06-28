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الخميس، 28 يونيو 2018 06:11 م
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هل تدفع هيئة النقل العام مخالفات مرور.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 28 يونيو 2018 04:11 م
هل تدفع هيئة النقل العام مخالفات مرور.. تعرف على التفاصيل اتوبيسات هيئة النقل العام
كتب سيد الخلفاوى
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يجول فى أذهان البعض سؤال مضمونه "هل هيئة النقل العام تدفع مخالفات للمرور؟ .. ويجيب "اليوم السابع" عن هذا السؤال فى النقاط التالية:
 
  1. - المرور يحرر مخالفات لسيارات النقل العام كباقى السيارات الأخرى
  2. - الهيئة لا تدفع تلك المخالفات ولكن سائق السيارة هو من يدفع المخالفة.
  3. - الهيئة تصرف 300 جنيه شهريا للسائق مقابل التزامه بقواعد المرور.
  4. - الهيئة ملتزمة بمصروفات التراخيص والتأمين الخاصة بالسيارات.
  5. - أى مخالفة يرصدها المرور يتحملها السائق وتخصم من راتبه.

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