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الخميس، 28 يونيو 2018 09:36 م
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نيابة العجوزة تندب المعمل الجنائى لفحص حريق نشب داخل دار أيتام بالعجوزة

الخميس، 28 يونيو 2018 07:32 م
نيابة العجوزة تندب المعمل الجنائى لفحص حريق نشب داخل دار أيتام بالعجوزة حريق-أرشيفية
كتب سليم على
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أمرت نيابة العجوزة بانتداب المعمل الجنائى لفحص حريق نشب فى مخلفات داخل إحدى دور الأيتام بمنطقة العجوزة، كما طالبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق لبيان سبب اندلاعه. 
 
تحقيقات النيابة، كشفت تلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد نشوب حريق داخل دار ايتام  بالعجوزة، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.
 
وتبين من خلال المعاينة، أن النيران اشتعلت بمخلفات خاصة بمراتب ووسادات قديمة، وأن الحريق لم يسفر عن أى إصابات، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.
 
 
 
 
 
 
 

 


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