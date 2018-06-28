نيابة أمن الدولة تعاين شقة العناصر الإرهابية فى أسيوط وتحرز أسلحة نارية

أسيوط ـ محمود عجمى

عاين فريق من نيابة أمن الدولة العليا والأدلة الجنائية، موقع الوحدة السكنية بمنطقة السوهاجية التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، والتى اختبأت بها العناصر الإرهابية، والتى كانت تسعى لاستهداف مناطق حيوية وتعكير احتفالات 30 يونيو.

كما عاين الفريق جثث العناصر الإرهابية الأربعة، وأمرت النيابة بتشريح الجثث بسحب عينات منها لعمل تحاليل "D N A" وذلك لبيان هويتهم، والتحفظ على عدد من الأسلحة النارية التى ضُبطت داخل الشقة وإرسال الأسلحة للمعمل الجنائى.

ونجحت قوات الأمن بمحافظة أسيوط، أمس الإربعاء، من تصفية خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص بمنطقة السوهاجية التابعة لمركز الغنايم.

كانت معلومات وردت لأجهزة الأمن بأسيوط، تفيد 4 أشخاص مكونين خليه إرهابية بمساكن السوهاجية بالغنايم، لاستهداف مناطق حيوية وتعكير احتفالات 30 يونيو.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن معلومات قد وردت لقطاع الأمن الوطنى بتواجد 4 أشخاص من العناصر الإرهابية بمساكن منطقة السوهاجية بمركز الغنايم، حيث تم رصد تحركاتهم وتحديد الشقة السكنية وتحركت قوة أمنية ضمت قوات من مباحث أسيوط والأمن الوطنى، مُدعمة بقوات من العمليات الخاصة بعد استئذان النيابة العامة، وفور وصول القوات شعر العناصر الإرهابية بهم فبادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلتهم القوات إطلاق النيران، حتى تمت تصفيتهم وتم نقل الجثث تحت حراسة مشددة إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحريز الأسلحة النارية التى كانت بحوزتهم.



السهم يشير إلى مكان تواجد الخلية الإرهابية



قوات الأمن والشرطة أثناء توجهها إلى مكان الخلية الإرهابية