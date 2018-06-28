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الخميس، 28 يونيو 2018 02:04 م
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ننشر صور زيارة الأمير وليام للمسجد الأقصى بفلسطين

الخميس، 28 يونيو 2018 01:10 م
ننشر صور زيارة الأمير وليام للمسجد الأقصى بفلسطين الأمير وليام بالمسجد الأقصى
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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زار الأمير البريطانى وليام دوق كامبريدج، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى حيث تجول فى باحاته برفقة وفد من الأوقاف الإسلامية.

وأطلع الأمير وليام على واقع الحال فى المسجد الأقصى المبارك فى ظل الاجراءات الاحتلالية بحق المقدسات الاسلامية بالمدينة.

واستمع الأمير البريطانى إلى شرح مفصل عما تعانيه المدينة والمقدسات الإسلامية من اجراءات واغلاقات متواصلة إلى جانب الاقتحامات اليومية التى ينفذها المتطرفون اليهود بحراسة قوات الاحتلال فى الوقت الذى تمنع فيه سلطات الاحتلال الالاف من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلى قد اقتحمت باحات المسجد الاقصى منذ ساعات الصباح الباكر بحجة العمل على توفير الأمن لزيارة ولى العهد البريطانى حيث شددت قوات الاحتلال اجراءاتها بحق المواطنين منذ ساعات الصباح.

وكان الأمير وليام قد زار مدينة رام الله أمس والتقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس .

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

جانب من زيارة الأمير البريطانى
جانب من زيارة الأمير البريطانى

 

زيارة الأمير وليام
زيارة الأمير وليام

 

زيارة وليام للمسجد الأقصى
زيارة وليام للمسجد الأقصى
 
زيارة الأمير البريطانى لفلسطين
زيارة الأمير البريطانى لفلسطين

 

مغادرة الأمير وليام
مغادرة الأمير وليام
 
الأمير البريطانى يغادر المسجد الأقصى
الأمير البريطانى يغادر المسجد الأقصى
 
 
جانب من زيارة الأمير البريطانى (2)
جانب من زيارة الأمير البريطانى 

 


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الأمير وليام يزور المسجد الأقصى ويتجول فى باحاته

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