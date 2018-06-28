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بعد غلق باب الترشح...

ننشر القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات المرشدين السياحيين

الخميس، 28 يونيو 2018 08:52 م
ننشر القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات المرشدين السياحيين حسن النخلة نقيب المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
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أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين، غلق باب الترشح، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد مرور 5 أيام من فتح باب الترشح، وفق الجدول الزمنى المعلن عنه لإجراء الانتخابات.

وينشر "اليوم السابع"، القوائم الأولية لأسماء المرشحين على مقعد النقيب العام للمرشدين السياحيين، وعضوية مجلس النقابة العامة، حيث تضمنت القوائم 6 مرشحين لمقعد النقيب، و36 لعضوية مجلس النقابة العامة.
 
ومن المقرر أن يتم فتح باب الطعون، على القوائم الأولية للمرشحين، يوم الإثنين المقبل، وحتى الخميس، ثم إعلان القوائم النهائية للمرشحين.
 
وكانت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، قد أعلنت فتح باب الترشح الأحد الماضى، على مقعد النقيب العام، وكافة مقاعد المجلس البالغ عددهم 8، ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات يوم 24 يوليو المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ويليها عمليات الفرز، وفى حال وجود حاجة لإجراء إعادة للانتخابات فسيتم ذلك يوم 31 يوليو المقبل، وذلك تحت إشراف قضائى كامل.
 
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