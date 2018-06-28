ننشر القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات المرشدين السياحيين

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين، غلق باب الترشح، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد مرور 5 أيام من فتح باب الترشح، وفق الجدول الزمنى المعلن عنه لإجراء الانتخابات.

وينشر "اليوم السابع"، القوائم الأولية لأسماء المرشحين على مقعد النقيب العام للمرشدين السياحيين، وعضوية مجلس النقابة العامة، حيث تضمنت القوائم 6 مرشحين لمقعد النقيب، و36 لعضوية مجلس النقابة العامة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الطعون، على القوائم الأولية للمرشحين، يوم الإثنين المقبل، وحتى الخميس، ثم إعلان القوائم النهائية للمرشحين.