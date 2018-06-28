video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 04:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر السيرة الذاتية للواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة

الخميس، 28 يونيو 2018 02:49 م
ننشر السيرة الذاتية للواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، أداء اليمين للواء عباس كامل رئيسا للمخابرات العامة.

 

واللواء عباس كامل من مواليد عام 1957، تخرج فى الكلية الحربية عام 1978 ضابطاً بسلاح المدرعات.

حلف اليمين (5)

وحصل عباس كامل على دورة المدرعات المتقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية بجانب حصوله على التأهيل العلمى اللازم من دورات وفرق حتمية ودورات كبار القادة بالقوات المسلحة، وعُين مساعدا لملحق الدفاع المصرى بجمهورية تشيك.

 

اللواء عباس كامل تدرج فى المناصب بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بفرع الملحقين الحربيين، حتى تولى رئاسة الفرع، وحصل على دورة استراتيجية عمل الملحقين العسكريين من معهد جنيف للسياسات الأمنية

حلف اليمين (1)

وشغل اللواء عباس كامل منصب مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عام 2012 ثم مديراً لمكتب رئيس الجمهورية من عام 2014 وحتى تعيينه رئيساً لجهاز المخابرات العامة.

حلف اليمين (4)

كما حصل على ميدالية الخدمة الطويلة ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية ووسام قائد من دولة البرازيل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة وناصر فهمى نائبا

السيسي يوجه رئيس المخابرات العامة ونائبه ببذل مزيد من الجهد لحماية الأمن القومى

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

المخابرات العامة

عباس كامل

اليمين الدستورية

السيرة الذاتية لعباس كامل

من هو عباس كامل




لا تفوتك
اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

توقيع بروتوكول بين صندوق تحيا مصر ومحافظة القليوبية لتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة ببنها..تأسيس شركة قابضة لإقامة وحدات الطعام بـ120 منطقة بالمحافظات.. والمحافظ: سنبدأ المشروع فورا والانتهاء خلال شهرين

توقيع بروتوكول بين صندوق تحيا مصر ومحافظة القليوبية لتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة ببنها..تأسيس شركة قابضة لإقامة وحدات الطعام بـ120 منطقة بالمحافظات.. والمحافظ: سنبدأ المشروع فورا والانتهاء خلال شهرين

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة