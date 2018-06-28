ننشر السيرة الذاتية للواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة

كتب محمد الجالى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، أداء اليمين للواء عباس كامل رئيسا للمخابرات العامة.

واللواء عباس كامل من مواليد عام 1957، تخرج فى الكلية الحربية عام 1978 ضابطاً بسلاح المدرعات.

وحصل عباس كامل على دورة المدرعات المتقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية بجانب حصوله على التأهيل العلمى اللازم من دورات وفرق حتمية ودورات كبار القادة بالقوات المسلحة، وعُين مساعدا لملحق الدفاع المصرى بجمهورية تشيك.

اللواء عباس كامل تدرج فى المناصب بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بفرع الملحقين الحربيين، حتى تولى رئاسة الفرع، وحصل على دورة استراتيجية عمل الملحقين العسكريين من معهد جنيف للسياسات الأمنية

وشغل اللواء عباس كامل منصب مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عام 2012 ثم مديراً لمكتب رئيس الجمهورية من عام 2014 وحتى تعيينه رئيساً لجهاز المخابرات العامة.

كما حصل على ميدالية الخدمة الطويلة ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية ووسام قائد من دولة البرازيل.