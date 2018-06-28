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ننشر أسماء 1088 من مستشارى "قضايا الدولة" شملتهم حركة الترقيات الجديدة

الخميس، 28 يونيو 2018 10:46 م
ننشر أسماء 1088 من مستشارى "قضايا الدولة" شملتهم حركة الترقيات الجديدة هيئة قضايا الدولة-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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ينشر "اليوم السابع" أسماء مستشارى هيئة قضايا الدولة، الصادر قرار بترقيتهم فى العام القضائى الجديد 2018-2019، البالغ عددهم 1088 عضوا بالهيئة.

قال المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة والأمين العام لهيئة قضايا الدولة، فى تصريح صحف اليوم، إن حركة الترقيات شملت 120 إلى درجة نائب رئيس الهيئة، و100 إلى وكيل هيئة، و103 إلى درجة مستشار.

 

كما تضمنت حركة الترقيات 108 إلى درجة مستشار مساعد من الفئة (أ)، و79 إلى مستشار مساعد من الفئة (ب)، بالإضافة إلى 272 عضوًا إلى درجة نائب و303 إلى درجة محام، و3 أعضاء إلى درجة مندوب بالهيئة.

ووافق المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حركة ترقيات مستشارى وأعضاء الهيئة للعام القضائى 2017-2018، والتى شملت ألفا و88 عضوًا من أعضاء الهيئة.


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