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"نقلة تعليمية لمستقبل أفضل" شعار اليوم التعريفى ببرامج جامعة عين شمس

الخميس، 28 يونيو 2018 12:00 ص
"نقلة تعليمية لمستقبل أفضل" شعار اليوم التعريفى ببرامج جامعة عين شمس الدكتور عبد الوهاب عزت
كتب محمود راغب
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تحت شعار البرامج المميزة الجديدة "نقلة تعليمية لمستقبل أفضل" ينظم قطاع رئيس الجامعة بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوما تعريفيا مفتوحا للبرامج المميزة التى تقدمها جامعة عين شمس للحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية. وذلك فى تمام الخامسة من عصر يوم الاثنين الموافق 9 من يوليو المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى للجامعة بجوار كلية الصيدلة.

وأوضح أ.د.عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة أن جامعة عين شمس تقدم حزمة جديدة من البرامج المميزة فى مختلف المجالات والتخصصات من بينها (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – البرامج العلمية وغيرها ).مؤكدا أنها تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وأشار أ.د. عبد الوهاب عزت أن جامعة عين شمس تسعى لتطبيق تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمى بجانب التدريب والتطبيق من خلال الدراسة العملية والتى يتم تقديمها فى قاعات مجهزة بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية، لافتا إلى أن الالتحاق بتلك البرامج يتيح الحصول على شهادتين أو أكثر أحدهما دولية والأخرى من جامعة عين شمس فى عدد من التخصصات.
ومن المقرر أن تشمل فعاليات اليوم التعريفى المفتوح - للمشاركين من الطلاب وأولياء الأمور -حضور بعض الندوات للتعرف على طبيعة الدراسة والمقررات بالإضافة إلى لقاء عدد من الأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة والدارسين بتلك البرامج؛ بهدف توجيه الأسئلة والاستفسارات حول طبيعة الدراسة الجامعية.كما تجرى زيارة تعريفية وترفيهية فريدة داخل الحرم الجامعى للاطلاع على مرافق الجامعة وما بها من تجهيزات.


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