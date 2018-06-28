نقابة الصيادلة تنظم غدا عمومية عادية لمناقشة الميزانيات

كتبت آية دعبس

تنظم نقابة الصيادلة جمعية عمومية عادية، وذلك غدا الجمعة، الواحدة ظهراً بقاعة مبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بالقاهرة، لمناقشة ميزانيات النقابة عن أعوام 2015، 2016، 2017.

يتضمن جدول الأعمال عرض تقرير الدكتور الأمين العام، وتقرير مراقب الحسابات، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما سيتم مناقشة عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة لاعتمادها، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياه والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.

كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت أمس رفض الشق العاجل الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، وصحة قرار المجلس بتشكيله الجديد بالدعوة لعقد الجمعية.