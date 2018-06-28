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الخميس، 28 يونيو 2018 02:48 ص
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"نساء مصر" يطلق اليوم حلقة نقاشية حول قانون الأحوال الشخصية

الخميس، 28 يونيو 2018 02:00 ص
"نساء مصر" يطلق اليوم حلقة نقاشية حول قانون الأحوال الشخصية اتحاد نساء مصر - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يعقد اتحاد نساء مصر، اليوم الخميس، حلقة نقاش بعنوان " قانون الأحوال الشخصية فى ضوء المصلحة الفضلى للطفل" يشارك فيها ممثلى المؤسسات والجهات التى قدمت مقترحات مشروعات قوانين الاحوال الشخصية.

وتهدف الحلقة النقاشية محاولة ايجاد نقاط اتفاق حول أهم القضايا والمشكلات التى تحتاج إلى معالجة، خاصة فيما يتعلق بالرؤية والحضانة والنفقة والاستضافة، وبلورة مشروع قانون جديد يراعى المصلحة الفضلى للطفل والاتفاق على هذا المبدأ كأساس للنقاش وتقريب وجهات النظر والاتفاق على أهم بنود القانون التى تحتاج إلى تعديل.

وتتكون حلقة النقاش من جلستين الأولى تضم كلمة هدى بدران رئيس الاتحاد وتقدم فيها رؤية حول اشكالية قانون الاحوال الشخصية وضرورة معالجة مشكلاته على أرضية الحفاظ على حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، والذى يعتبر اكثر المتضررين من القانون الحالى ومن تبعات الطلاق او الخلافات الاسرية.

كما سيتم عرض مشروعات القوانين المقدمة من الهيئات المختصة خلال الجلسة الاولى والتى تضم كلمات لكل من النائبة عبله الهوارى والتى قدمت مقترح قانون للأحوال الشخصية للبرلمان وكذلك كلمة للنائبة منى منير.

يعرض النائب محمد فؤاد المشروع المقدم من حزب الوفد، وستعرض نهاد ابو القمصان رئيسه المركز المصرى لحقوق المرأة مشروع القانون الذى سبق وقدمه المركز، ويقدم المستشار معتز ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة رؤية قانونية حول اهم اشكاليات القانون الحالى، بينما ترأس الحلقة المحامية صفاء زكى مراد.

بينما تتضمن الجلسة الثانية كلمات المحامية صفاء زكى مراد (رئيسة الجلسة)، عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وتعقيبات المحامى عصام شيحه ومداخلات من النائبتين رشا اسماعيل ومارجريت عاذر.


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