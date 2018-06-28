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الخميس، 28 يونيو 2018 02:49 م
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نادى مستشارى قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بثورة 30 يونيو

الخميس، 28 يونيو 2018 01:48 م
نادى مستشارى قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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أرسل نادى مستشارى قضايا الدولة اليوم برئاسة المستشار أحمد محمد خليفة رئيس النادى والمستشارون أعضاء مجلس الإدارة، برقيات تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ولجميع قيادات الدولة بمناسبة ثورة 30 يونيو. 
 
وأعربوا خلالها عن تمنيات مستشاري قضايا الدولة بالتوفيق للجميع والسداد وأن ينعم الله على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار. 
 
وأكد المستشار أمين عبدالرحيم عضو مجلس إدارة النادي أن ثورة 30 يونيو هى ثورة شعب قهر المستحيل وقاد ملحمة الأمل والبناء والتنمية وأن المصريون دائما يصنعون الفارق.
 
 
 

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