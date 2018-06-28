نائب وزير الإسكان: تشغل أول وأكبر مجمع ترفيهى بالعلمين الجديدة الصيف الحالى

​كتب أحمد حسن

أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بأن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك الإسكان والتعمير، بالتعاون مع شركة Hi-Lights و شركه RMC، قامت بإنشاء أول وأكبر مجمع ترفيهى فى مدينة العلمين الجديدة، موضحا أنه سيتم تشغيله هذا العام، فى منطقة متميزة على الطريق الساحلى الإسكندرية / مطروح، بعد بوابة 7 مارينا.

وأشار إلى أن ذلك المجمع سيضم مجموعة من الكافتيريات والمطاعم التى تقدم خدماتها لمرتادى المدينة، والمصيفين، وسيكون هذا المجمع بداية حقيقية للإعلان عن تشغيل هذه المدينة التى تقع على ساحل البحر المتوسط، فى منطقة ساحرة لن تتكرر.

وأوضح عباس أن المدينة بدأ فيها حجز الوحدات السكنية بالأبراج المطلة على البحر مباشرة، وهناك إقبال كبير على الحجز، ويتم حاليا الاستعداد لطرح وحدات أخرى للحجز بالإسكان المتميز، فى المنطقة الجنوبية بالمدينة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتى فى نطاق تطور مجال الصناعات الترفيهية فى مصر و دمج هذه الصناعة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة.