موديز: حصول البحرين على دعم خليجى كبير سيدعم تصنيفها الائتمانى

رويترز

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، اليوم الخميس، إن التصنيف الائتمانى للبحرين البالغ ‭‭B1‬‬ سيلقى دعما من تعهد دول خليجية أخرى بمساعدتها هذا الأسبوع، طالما كان الدعم كبيرا ويتسم بالمرونة.

وقالت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء إنها ستقدم تمويلا إلى البحرين التى تواجه صعوبات.

وذكرت موديز أن التعهد المالي الخليجى الجديد "سيقدم دعما فعالا للتصنيف الائتمانى السيادى إذا كان (الدعم الخليجى) كبيرا بالنظر إلى الاحتياجات المالية للحكومة على مدى 12-18 شهرا القادمة".

كما يقتضى ذلك أيضا أن يتسم الدعم "بوضوح شروطه وكيفية تقديمه، وما إذا كان يتسم بالمرونة لضمان إمكانية الحصول على الأموال فى حالة استمرار تعثر القدرة على اللجوء للسوق لفترة طويلة".

فى المقابل، قالت موديز إن التأخر فى تقديم الدعم أو عدم وضوحه "سيفرض ضغوطا سلبية على الجدارة الائتمانية السيادية".

وتصنف موديز حاليا البحرين عند مستوى‭‭B1 ‬‬ العالى المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية.