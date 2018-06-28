منظمة المرأة العربية تشارك في اجتماعات الدورة (47)للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بالمملكة العربية السعودية

كتب محمود راغب

تشارك منظمة المرأة العربية في اجتماعات الدورة السابعة والأربعين للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيظ والتي ستعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1-3 يوليو المقبل.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات عدداً من الموضوعات من بينها ما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فى المنطقة العربية ومواجهة التحديات الرئيسية فى مجالات على غرار مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعليم، والصحة، ومكافحة الفقر، وتأمين موارد المياه، واستخدامات الطاقة النظيفة، وغيرها، إضافة لمناقشة أبعاد الإسهامات التى يمكن أن تقدمها المنظمات والمؤسسات العربية فى إطار التحضير لكل من القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقرر أن تستضيفها لبنان مع مطلع العام المقبل وقمة الأمم المتحدة التنموية العالمية المقرر أن تعقد أيضاً خلال عام 2019.