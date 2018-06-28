video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

منظمة المرأة العربية تشارك في اجتماعات الدورة (47)للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بالمملكة العربية السعودية

الخميس، 28 يونيو 2018 10:41 ص
منظمة المرأة العربية تشارك في اجتماعات الدورة (47)للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بالمملكة العربية السعودية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

تشارك منظمة المرأة العربية في اجتماعات الدورة السابعة والأربعين للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك  برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيظ والتي ستعقد  بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1-3 يوليو المقبل.

 

ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات عدداً من الموضوعات من بينها ما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فى المنطقة العربية ومواجهة التحديات الرئيسية فى مجالات على غرار مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعليم، والصحة، ومكافحة الفقر، وتأمين موارد المياه، واستخدامات الطاقة النظيفة، وغيرها، إضافة لمناقشة أبعاد الإسهامات التى يمكن أن تقدمها المنظمات والمؤسسات العربية فى إطار التحضير لكل من القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقرر أن تستضيفها لبنان مع مطلع العام المقبل وقمة الأمم المتحدة التنموية العالمية المقرر أن تعقد أيضاً خلال عام 2019.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة المرأة العربية تهنئ نساء الوطن العربى بعيد الفطر المبارك

المراه العربيه

منظمه المراه العربيه

السعوديه




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة