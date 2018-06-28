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الخميس، 28 يونيو 2018 03:25 م
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مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تحث الهند على تقليص اعتمادها على نفط إيران

الخميس، 28 يونيو 2018 02:56 م
مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تحث الهند على تقليص اعتمادها على نفط إيران نيكى هيلى
(رويترز)
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أبلغت نيكى هيلى مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، أن من المهم أن تقلص بلاده اعتمادها على النفط الإيرانى، وقالت إن الولايات المتحدة ستعمل من أجل السماح للهند باستخدام مرفأ نفطى إيرانى كممر إلى أفغانستان.

وطلبت الولايات المتحدة من حلفائها وقف كل وارداتهم من النفط الإيرانى اعتبارا من نوفمبر، ومن غير المرجح أن تمنح أى استثناءات وفقا لما ذكره مسئول كبير فى وزارة الخارجية يوم الثلاثاء الماضى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تزيد فيه إدارة ترامب الضغط على حلفاء من أجل تقليص التمويل الموجه إلى إيران، وتطوير مجمع ميناء تشابهار فى إيران بدعم من الهند كجزء من ممر للنقل إلى أفغانستان، التى ليس لها منفذ بحري، قد يفتح الطريق أمام تجارة بملايين الدولارات ويقلص اعتماد نيودلهى على باكستان المجاورة.


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نيكى هيلى

ناريندرا مودى

أفغانستان




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