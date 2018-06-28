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الخميس، 28 يونيو 2018 10:40 ص
خالد صلاح
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مقتل 46 شخصا فى تفجيرين وقصف بمحافظة درعا

الخميس، 28 يونيو 2018 08:03 ص
مقتل 46 شخصا فى تفجيرين وقصف بمحافظة درعا قصف جوى - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أفادت مصادر سورية اليوم الخميس، بمقتل 46 شخصا فى تفجيرين وقصف لبعض المناطق بمحافظة درعا.

وقالت المصادر، وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية - "إنه 22 شخصا قتلوا جراء تفجيرين فى بلد ناحتة بريف درعا، كما قتل 24 آخرين فى مناطق متفرقة فى المحافظة، منها بلدة الطيبة ".

وأضافت المصادر أن القوات السورية فتحت ممرين أمنين لعبور المدنين إلى مناطق سيطرتها، وأنشأت ثلاثة مراكز إيواء لاستيعابهم.

وفى دير الزور، أشارت المصادر إلى تفجير مسلحى تنظيم داعش دراجة مفخخة عند حاجز لقوات سوريا الديمقراطية فى المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما لفتت إلى مقتل 15 مسلحا للتنظيم جراء غارات لقوات التحالف الدولى بينهم قيادى فى التنظيم، مشيرة إلى أن القصف تسبب فى سقوط مدنيين أيضا.

وفى البادية السورية، أوضحت أن مسلحى التنظيم شنوا هجوما عنيفا على القوات السورية تمكنوا خلالها من السيطرة على بعض المواقع.

ومن جانبها، أفادت القوات السورية بأنها تمكنت من طرد مسلحى التنظيم من كامل مناطق بادية دير الزور عند الضفاف الغربية لنهر الفرات بعد اشتباكات عنيفة معهم قتل خلالها العشرات منهم.

 

 

 

 


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