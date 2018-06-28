مقتل 29 شخصا فى أفغانستان إثر هجمات متفرقة بالبلاد

كابل (أ ش أ)

قال مسئول أفغانى إن 29 شخصًا قُتلوا إثر وقوع هجمات لمتمردين فى منطقتين مختلفتين بالبلاد، وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن أحد المهاجمين استهدف اجتماعًا ما بين حركة "طالبان" وقرويين.

ونقلت الشبكة عن حسيب الله ستانيك زاى، وهو عضو المجلس الإقليمى فى ولاية لوكر، قوله إن الانفجار الذى وقع اليوم أدى إلى مقتل 13 قرويًا وعدد غير معلوم من حركة طالبان، مشيرة إلى أنه لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وأوضحت الشبكة أن هجومًا آخر منفصلاً وقع فى ولاية تخار الشمالية بأفغانستان نتج عنه مقتل 16 شخصًا من أفراد الشرطة إثر مهاجمة مسلح من "طالبان" لموقع أمنى بالولاية.