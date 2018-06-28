مقاتلات التحالف تدك مواقع المليشيات الحوثية بجبهة نهم فى اليمن

دكت مقاتلات التحالف العربى، اليوم الخميس، مواقع وتجمعات ومخزن أسلحة تابع لمليشيات الحوثي الانقلابية فى مديرية نهم شرقى العاصمة صنعاء.

وقال مصدر عسكرى، وفقا للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن طيران التحالف استهدف بثمان غارات مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة لمليشيات الحوثي الانقلابية فى مواقع متفرقة بمديرية نهم شرق صنعاء.

وأكد المصدر، أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات قتالية حوثية، فيما استهدفت غارة أخرى مخزنًا للأسلحة في منطقة التباب السود.

وتخوض قوات الجيش الوطنى اشتباكات متواصلة ضد مليشيات الحوثى الانقلابية بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف، تكبّدت خلاله المليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.