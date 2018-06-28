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واندس بين مشجعى المنتخب العائدين من روسيا..

مطار القاهرة يضبط راكبا قادما من الصين حاول تهريب كروت ميمورى بمليون جنيه

الخميس، 28 يونيو 2018 11:38 م
مطار القاهرة يضبط راكبا قادما من الصين حاول تهريب كروت ميمورى بمليون جنيه ارشيفيه
كتب محمد طنطاوى
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أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي محاولة أحد الركاب القادمين من الصين في تهريب كمية كبيرة من كروت الميمورى وعدد من الأدوات الالكترونية الدقيقة والتى بلغ مجموعها أكثر من مليون جنيه مصرى بعد اندساسه وسط الركاب العائدين من تشجيع المنتخب الوطنى والقادمين من روسيا. 
 
وافاد مصدر جمركى أنه اثناء انهاء الاجراءات الجمركية علي  طائرة مصر للطيران القادمة من كوانزوا حاول الراكب الخروج وسط الركاب القادمين من روسيا علي انه احد مشجعي المنتخب الا انه تلاحظ لابراهيم حسن رئيس القسم باللجنة الجمركية تردد الراكب و حصوله علي تأشيرات دولة الصين فطلب منه وضع امتعته علي جهاز فحص الحقائب فتلاحظ لمأمور الاشعة الجمركي محمد عفيفي وجود العديد من الكثافات العالية و بعرض الامر علي مدير الصالة عمرو عبد المنعم طلب من مامور التفتيش ابراهيم عامر فتح حقائب الراكب فوجد كمية كبيرة من كروت الميموري 64 جيجا و 128 جيجا اسفل ملابس الراكب فعرض الامر علي مدير الصالة و رئيس الوردية و تم تشكيل لجنة لتفتيش كافة حقائب الراكب من لجنة مكونة من ابراهيم عامر _ محمد قنديل _  احمد عطا و اسفر التفتيش عن وجود مجموعة كبيرة من كروت الميموري مخباة داخل علب خاصة بسماعات  iphone و تم تشكيل لجنة لجرد و تحريز و عد المضبوطات من السادة ياسر ابراهيم _ بلال حسن _ محمد يوسف _ عبدالله احمد تحت رئاسة عبد العال نعمان مدير الجمرك و اسفرت اللجنة عن وجود 6000 كارت ميموري مساحات و سعات جيجا مختلفة مخباة داخل 4 علب سماعات iphone، بجانب وجود 600 كارت ميموري داخل حقائب الراكب باجمالى 6600 كارت ميموري. 
 
واشار المصدر إلى أن  القيمة الجمركية المبدئية بلغت نحو مليون و250 ألف جنيه و تبلغ قيمة التعويضات المبدئية للازمة للافراج عن المضبوطات أكثر من 600 ألف جنيه، وأمر الدكتور ابراهيم عبد اللطيف رئيس الادارة المركزية لجمارك ركاب المطار بتحرير محضر ضبط للراكب و سحب جواز سفره واتخاذ الاجراءات القانونية حياله. 
 
 
 

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