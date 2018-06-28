مطار القاهرة يشهد انطلاق 30 رحلة للمدن السياحية المصرية

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، انطلاق 23 رحلة داخلية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، متجهة إلى المدن السياحية المصرية للاستفادة من العروض التى تقدمها مصر للطيران للسفر على متن رحلاتها، فى إطار خطتها لتنشيط السياحة الداخلية، كما سيرت بعض الشركات الخاصة 4 رحلات أخرى إلى مدينى شرم الشيخ والغردقة.

وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم، حيث غادر المطار ألفان و366 راكبا من مختلف الجنسيات.

وشهد المطار تسيير شركة مصر للطيران 8 رحلات إلى مدينة الغردقة و7 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ و3 رحلات إلى كلا من مدينتى الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى تسيير رحلة أخرى إلى كل من مدينة مرسى علم وبرج العرب.

كما أقلعت من مطار القاهرة الدولى أيضا 7 رحلات تابعة لاثنتين من الشركات الخاصة وتوجهت مباشرة إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة وكان على متنهم 688 سائحا، وشهدت معظم الرحلات التى انطلقت منذ بداية اليوم الخميس انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.